پخش زنده
امروز: -
مردی در حادثه سقوط از ارتفاع در محوطه آبشار پونه زار جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رییس جمعیت هلال احمر فریدونشهر گفت: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در محدوده آبشار پونه زار فریدونشهر، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر و عوامل اورژانس فریدونشهر به محل حادثه اعزام شدند.
سید حمیدرضا موسوی افزود: امدادگران بلافاصله بعد از رسیدن به محل و طی مسیر کوهستانی برای رسیدن به مصدوم، اقدامات اولیه درمانی را برای وی که علایم حیاتی چندانی نداشت انجام دادند و با کمک مردم حاضر در آنجا فرد حادثهدیده را برای اعزام به بیمارستان تا آمبولانس حمل کردند.
وی گفت: با وجود تلاشهای بیوقفه عوامل اورژانس و تیم امداد و نجات کوهستان، مصدوم که مردی ۶۵ ساله از اهالی همین شهرستان بود، جان باخت.