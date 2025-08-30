به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رییس جمعیت هلال احمر فریدونشهر گفت: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در محدوده آبشار پونه زار فریدونشهر، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر و عوامل اورژانس فریدونشهر به محل حادثه اعزام شدند.

سید حمیدرضا موسوی افزود: امدادگران بلافاصله بعد از رسیدن به محل و طی مسیر کوهستانی برای رسیدن به مصدوم، اقدامات اولیه درمانی را برای وی که علایم حیاتی چندانی نداشت انجام دادند و با کمک مردم حاضر در آنجا فرد حادثه‌دیده را برای اعزام به بیمارستان تا آمبولانس حمل کردند.

وی گفت: با وجود تلاش‌های بی‌وقفه عوامل اورژانس و تیم امداد و نجات کوهستان، مصدوم که مردی ۶۵ ساله از اهالی همین شهرستان بود، جان باخت.