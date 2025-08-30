پخش زنده
امروز: -
رقابتهای ذن کیوکوشین کاراته ایران با معرفی افراد و تیمهای برتر به میزبانی اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سبک جهانی ذن کیوکوشین کاراته ایران با بیان اینکه این سومین دوره برگزاری این دوره از رقابت هاست، گفت: هدف اصلی این دوره از مسابقات شناسایی برترینهای هر رده برتی پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در رقابتهای بین المللی است.
مجید شهریار در ادامه افزود: در این دوره از رقابتها فرصتی بود تا کاراته کاهای این سبک خود را برای رسیدن به تیم ملی امتحان کنند.
شهریار گفت: این رقابتها در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که ۷۰۰ کاراته کا در ۲ بخش آقایان و بانوان از ۲۰ استان کشور حضور داشتند.
رئیس سبک جهانی ذن کیوکوشین کاراته ایران افزود: این سبک یکی از بهترین و جذابترین سبکهای کاراته محسوب میشود که علاقمندان زیادی دارد و ایران جزو بهترینهای آن در دنیا است و اصفهان هم پایتخت آن در کشور محسوب میشود.
در پایان این رقابتها و در بخش بانوان اصفهان قهرمان شد و تهران الف و ب هم دوم و سوم شدند.
در بخش آقایان هم اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و کردستان و تهران عنوان دوم و سوم رو کسب کردند.
برترینهای این مسابقات با دعوت به تیم ملی به رقابتهای جام خاورمیانه که آبان امسال به میزبانی عمان برگزار میشود اعزام خواهند شد.