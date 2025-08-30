ضرورت تقویت مشارکت مردم در اقتصاد استان کرمان
استاندار کرمان در دیدار با شورای معاونان صداوسیمای مرکز کرمان گفت :کرمان نیازمند تکمیل زنجیره ارزش و برندسازی است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در توسعه استان، گفت: بسیاری از مشکلات امروز استان و کشور را میتوان از مسیر سرمایهگذاری حل کرد، اما در سالهای گذشته زمینه مشارکت مردم در اقتصاد استان فراهم نشده است.
محمدعلی طالبی در دیدارِ مدیرکل جدید و شورای معاونان صدا و سیمای مرکز کرمان از حساسیت کار صدا و سیما در شرایط امروز جامعه و اولویتهای استان سخن گفت و عنوان کرد: در چهار ماهه منتهی به سال گذشته بارها در ارتباط با مباحث سرمایهگذاری و گفتمان سرمایهگذاری تاکید کردیم، رویکرد درستی که رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال بر آن صحه گذاشتند.
وی ادامه داد: علاج بسیاری از مسائل و مشکلات امروز کشور و استان را در حوزه سرمايهگذاری میبینیم، اما نقطه ضعف استان در این حوزه؛ سرمایهگذاریهای خرددر این دیدار، عماد محمدی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: رسانه پل ارتباطی میان دولت و مردم است و در هفته دولت برنامههای زنده هفته دولت و شورای فرهنگ عمومی به بهترین شکل ممکن پوشش داده شد . وی گفت : در صدد پخش برنامه میکروفن صبح از رادیو و تلویزیون هستیم تا ارتباط مردم و مسئولین مستحکمتر شود.
در این دیدار معاونین صدا و سیما در بخش های مختلف از برنامه ها و تولیدات خود گفتند .
این دیدار با هدف همافزایی رسانه و دولت در ارتقای سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای استان کرمان برگزار شد.