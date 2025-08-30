رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اراک از آغاز ثبتنام سرویس مدارس در سامانه سپند خبر داد و اعلام کرد خانوادهها تا ۱۵ شهریور فرصت دارند فرزندان خود را ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته سادهوند حداقل کرایه سرویس مدارس برای مسیرهای تا سه کیلومتر، یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان تعیین شده است و به ازای هر کیلومتر اضافه، ۷۷ هزار تومان به مبلغ پایه افزوده میشود.
او همچنین از آمادگی ۸۰۰ راننده در قالب ۲۰ شرکت حملونقل برای ارائه خدمات سرویس مدارس خبر داد و افزود: نظارت کامل بر عملکرد این ناوگان از طریق سامانه سپند انجام خواهد شد.
براتیزاده، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش، با تأکید بر لزوم ثبتنام از طریق سامانه، گفت: در صورت ثبتنام خارج از سامانه، هیچ نوع مسئولیتی متوجه آموزش و پرورش نخواهد بود و مسئولیت بر عهده خود خانوادهها است.