به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته ساده‌وند حداقل کرایه سرویس مدارس برای مسیر‌های تا سه کیلومتر، یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان تعیین شده است و به ازای هر کیلومتر اضافه، ۷۷ هزار تومان به مبلغ پایه افزوده می‌شود.

او همچنین از آمادگی ۸۰۰ راننده در قالب ۲۰ شرکت حمل‌ونقل برای ارائه خدمات سرویس مدارس خبر داد و افزود: نظارت کامل بر عملکرد این ناوگان از طریق سامانه سپند انجام خواهد شد.

براتی‌زاده، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش، با تأکید بر لزوم ثبت‌نام از طریق سامانه، گفت: در صورت ثبت‌نام خارج از سامانه، هیچ‌ نوع مسئولیتی متوجه آموزش و پرورش نخواهد بود و مسئولیت بر عهده خود خانواده‌ها است.