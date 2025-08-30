در شورای اداری تیران و کرون حجت الاسلام سیدمحمد بنی جمالی به عنوان امام جمعه تیران و کرون معرفی شد و از زحمات حجت الاسلام حسین رشیدیان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام مهدی آقایی دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در این آیین نمازجمعه را مهمترین پایگاه مردمی عنوان کرد و گفت: امامان جمعه برای مردم و رفع مشکلات و پیگیری امور مردم باید تلاش کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم تیران و کرون نجف آباد در مجلس شورای اسلامی هم در شورای اداری تیران و کرون با بیان اینکه خط مقدم جبهه مقابله با اسراییل و امریکا خدمت به مردم است، گفت: مسئولان باید برای رضایتمندی مردم تلاش کنند.

ابوترابی افزود: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و اغتشاش در داخل کشور است و برای مقابله با آن باید مردم و مسئولان هوشیار باشند و همه با هم برای حفظ ارزش‌های اسلامی و نظام تلاش کنند.

محمد ساعدفر فرماندار تیران و کرون هم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای خدمت به مردم از طریق دستگاه‌های دولتی گفت: در یکسال گذشته بیش از هزارو چهارصد طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی با بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه با مشارکت مردم در شهرستان اجرا شده است.