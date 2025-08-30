\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u06cc\u0641 \u062c\u0627\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u060c \u067e\u0648\u0644 \u0648 \u0637\u0644\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0627\u062d\u0628\u0634 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f.\n