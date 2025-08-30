

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به منظور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم برای ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فردا (یکشنبه، ۹ شهریور) با حضور مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به میزبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به امضا می‌رسد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بسترسازی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ظرفیت ۳ مگاوات توسط دهیاری‌ها، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط در روستا‌های کشور فراهم می‌شود.

احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در چارچوب مدل‌های توسعه‌ای ساتبا و از طریق انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به صورت بلندمدت با متقاضیان انجام می‌شود.