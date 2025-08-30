با حضور استاندار اصفهان، نخستین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور در مجموعه صنعتی تولید کننده فرش در روستای قلعه‌شور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این نیروگاه در دو فاز درمجموع ۲.۱ مگاوات ظرفیت دارد و برق تولیدی آن مستقیم به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

استاندار اصفهان در این مراسم گفت: اصفهان با اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه انرژی‌های پاک، پیشتاز کشور شده است. بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور در یک واحد صنعتی بزرگ، نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت استان برای همراهی با مسیر توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی افزود: این طرح الگویی برای دیگر صنایع استان و کشور خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و مدیریت بار شبکه ایفا کند.

سعید منزوی‌زاده، مدیرعامل این کارخانه تولید کننده فرش نیز در این مراسم گفت:«در مرحله نخست این نیروگاه هزار و ۱۰۰ کیلووات و در مرحله دوم ۲ هزار کیلووات پنل خورشیدی نصب شد که در مجموع ۲.۱ مگاوات برق خورشیدی به بهره‌برداری رسیده است. همچنین عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی دیگر در این کارخانه آغاز شده است.

وی افزود: پنل‌های خورشیدی بر روی سقف سالن‌های تولید نصب شده و برق تولیدی مستقیم به شبکه سراسری تزریق می‌شود. اجرای این طرح باعث شد در تابستان امسال هیچ خاموشی در کارخانه رخ ندهد و روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.