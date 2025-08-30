تیم والیبال جوانان ایران با شکست آمریکا به هشتمین برد متوالی خود در مسابقات قهرمانی مردانکمتر از ۲۱ سال جهان دست یافت و فینالیست شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه هشتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال ایران که با شکست آرژانتین و چین در مراحل اول و دوم حذفی به جمع چهار تیم مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کرده بود، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن اصلی مسابقات به مصاف آمریکا رفت و سه بر صفر مقتدرانه این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا هشتمین برد متوالی خود در این رقابت‌ها را به دست آورند و به فینال صعود کنند.

تیم والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عمران کوک‌جیلی، سید متین حسینی، آرمین قلیچ نیازی، علی ممبینی، آرین محمودی نژاد، طا‌ها بهبودنیا و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد که نسبت به دیدار روز قبل مقابل چین یک تغییر داشت.

پویا آریاخواه، شایان محرابی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند. عماد کاکاوند، مرتضی نریمانی و محمدمانی علیخانی نیز دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

داورانی از مکزیک و استرالیا قضاوت دیدار ایران و آمریکا را برعهده داشتند که به مدت ۸۸ دقیقه طول کشید.

علی ممبینی با کسب ۱۹ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم والیبال ایران که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است، ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه یکشنبه نهم شهریور و در دیدار نهایی این رقابت‌ها به مصاف ایتالیا می‌رود.