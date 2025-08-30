همزمان با هفته دولت چندین طرح خدماتی و عمرانی با بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان‌ های فیروزه و میان جلگه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه گفت: طرح توسعه، بهسازی و آسفالت معابر روستای حیدرآباد و ساخت ۴۰ واحد مسکن اقشار کم برخورد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان فیروزه افتتاح شد.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود: افتتاح مرحله اول طرح جابجایی و توسعه شبکه برق و برق رسانی به سایت نهضت ملی مسکن در شهر فیروزه، بهره برداری همزمان از طرح نهضت آسفالت معابر شهری، بهسازی و پیاده رو سازی معابر شهری، سنگ فرش بلوار ولایت و خرید تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری فیروزه از دیگر طرح هایی بود که امروز با حضور مدیر کل فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی در شهرستان فیروزه افتتاح و بهره برداری شد.

وی یادآور شد: برای بهره برداری و افتتاح ها این طرح ها در مجموع ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

تخصیص یک‌ سوم بودجه توازن به میان‌ جلگه

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌ جلگه در مراسم بهره برداری از طرح های شهرداری میان جلگه گفت: از ۳۰ میلیارد تومان بودجه توازن سال ۱۴۰۳ که در اختیار

نماینده بود، میلیارد تومان (معادل یک‌ سوم) به شهرستان میان‌ جلگه اختصاص داده شد که ۷۱ درصد آن تخصیص یافته است.»



محمد رستمی با بیان اینکه این تخصیص بر اساس «اولویت جبران محرومیت» و نه تناسب جمعیتی انجام شده است، افزود: حتی پیش از حضور فرماندار جدید، این نگاه مثبت به منطقه میان‌ جلگه وجود داشت و با همکاری فرماندار، شاهد جبران بیشتر عقب‌ افتادگی‌ ها خواهیم بود.»





افتتاح نخستین کتابخانه عمومی عشق آباد در میان جلگه

همزمان با هفته دولت آیین افتتاح کتابخانه عمومی «ادیب ثانی» به عنوان نخستین کتابخانه عمومی عشق آباد مرکز شهرستان میان جلگه برگزار شد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان میان جلگه در این مراسم گفت: کتابخانه عمومی «ادیب ثانی» در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۶۰ مترمربع با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ريال ساخته شده است و دارای سالن مطالعه، مخزن کتاب، بخش کودک و بخش نشریات است.

محمدرضا مقدم پاشا افزود: این کتابخانه به عنوان صد و پنجاه و ششمین کتابخانه عمومی استان به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

محمد رستمی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌ جلگه، حسین نوربخش سرپرست اداره کل کتابخانه‌ های عمومی خراسان رضوی، عزت الله سلیمانی، فرماندار میان جلگه و حجت الاسلام و المسلمین مرتضی تیجانی، امام جمعه میان جلگه در این مراسم حضور داشتند.