با همکاری یونسکو در مشهد
اردوی کارآفرینی و مهارتهای دیجیتال برای نوجوانان حاشیهنشین خراسان رضوی
اردوی آموزشی تابستانی کارآفرینی و مهارتهای دیجیتال برای نوجوانان حاشیهنشین خراسان رضوی با همکاری یونسکو در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی گفت: در این اردوی مهارتی ده روزه که با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفهای، مرکز ملی تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای و نماینده یونسکو در ایران برگزار شد، ۱۲۰ نوجوان حاشیهنشین استان حضور یافتند.
حمیدرضا موسوی افزود: شرکتکنندگان شامل دختران ۱۲ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال از مناطق محروم و حاشیهنشین استان هستند که ضمن بهرهمندی از آموزشهای تخصصی، با مهارتهای متنوعی در حوزههای کسبوکارهای نوپا، فناوریهای دیجیتال، تجارت الکترونیک و استارتاپها آشنا شدند.
وی گفت : ارتقای مهارتهای نوآوری، حمایت از ایدههای خلاق و توانمندسازی نوجوان حاشیهنشین مشهد و رشد و پرورش مهارتهای دیجیتال برای شرکتکنندگان در دو بخش آموزشی و عملی از اهداف برگزاری این همایش بود.
موسوی برنامههای آموزشی این اردوی آموزشی را شامل طراحی مدلهای نوین کسبوکار، بازاریابی دیجیتال و راهکارهای توسعه برند، تولید محتوای حرفهای در بستر فضای مجازی، اصول مدیریت مالی و برنامهریزی اقتصادی و شیوههای جذب سرمایهگذار و ارائه به سرمایهگذاران اعلام کرد.
وی افزود: در پایان این دوره تیمها و ایدههای برتر شناسایی و فرصت ارائه طرحهای شرکتکنندگان به سرمایهگذاران، شتابدهندهها و فعالان حوزه کارآفرینی و نوآوری فراهم شد.