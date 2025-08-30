اردوی مهارتی ده روزه که با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای و نماینده یونسکو در ایران برگزار شد، ۱۲۰ نوجوان حاشیه‌نشین استان حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی گفت: در این

حمیدرضا موسوی افزود: شرکت‌کنندگان شامل دختران ۱۲ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال از مناطق محروم و حاشیه‌نشین استان هستند که ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، با مهارت‌های متنوعی در حوزه‌های کسب‌وکار‌های نوپا، فناوری‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها آشنا شدند.

وی گفت : ارتقای مهارت‌های نوآوری، حمایت از ایده‌های خلاق و توانمندسازی نوجوان حاشیه‌نشین مشهد و رشد و پرورش مهارت‌های دیجیتال برای شرکت‌کنندگان در دو بخش آموزشی و عملی از اهداف برگزاری این همایش بود.

موسوی برنامه‌های آموزشی این اردوی آموزشی را شامل طراحی مدل‌های نوین کسب‌وکار، بازاریابی دیجیتال و راهکار‌های توسعه برند، تولید محتوای حرفه‌ای در بستر فضای مجازی، اصول مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی و شیوه‌های جذب سرمایه‌گذار و ارائه به سرمایه‌گذاران اعلام کرد.

وی افزود: در پایان این دوره تیم‌ها و ایده‌های برتر شناسایی و فرصت ارائه طرح‌های شرکت‌کنندگان به سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهنده‌ها و فعالان حوزه کارآفرینی و نوآوری فراهم شد.