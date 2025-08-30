پخش زنده
امروز: -
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی از افزایش حداقل ۵۰ درصدی سقف تعهدات پرداخت غرامت در محصول راهبردی گندم (آبی و دیم) برای سال زراعی آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهزاد باباخانی افزود: این اقدام ، گامی مهم در جهت تقویت امنیت غذایی کشور و حمایت مالی از کشاورزان ارزیابی میشود.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در تأمین معیشت ملی و نقش آن بهعنوان اصلیترین کالای اساسی در سبد غذایی کشور، گفت که این تصمیم در پاسخ به نوسانات اقلیمی، افزایش هزینههای تولید و ضرورت حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان اتخاذ شده است.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی همچنین افزود که بخش قابلتوجهی از زمینهای زیرکشت گندم در کشور با تهدیداتی نظیر خشکسالی و سرمازدگی مواجه هستند و حمایت بیمهای مؤثر میتواند نقش کلیدی در حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید ایفا کند. این اقدام همچنین به کاهش فشارهای مالی در زمان بروز بحرانها کمک کرده و مسیر پایداری در تأمین گندم کشور را هموارتر میسازد.
بهزاد باباخانی گفت: صندوق بیمه کشاورزی مصمم است با اصلاح سیاستگذاریها و بازنگری در ترکیب پورتفوی بیمهای، سطح تعهدات خود را در محصولات اساسی و راهبردی به شرایط واقعی نزدیک کند و در سال زراعی پیشرو، محصول گندم بهعنوان اولویت نخست در این مسیر قرار دارد.