متقاضیان پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش کاردانی و کاردانی به کارشناسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها در دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» صورت می‌گیرد، می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰، نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.