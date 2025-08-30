پخش زنده
در آخرین روز از هفته دولت خانه بهداشت عشایری سارال علیا در شهرستان نقده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خانه بهداشت عشایری روستای سارال با حضور امیرعباس جعفری سرپرست فرمانداری نقده و جمعی از مسئولان شهرستان به بهرهبرداری رسید.
خانه بهداشت عشایری سارال علیا بهمن ۱۴۰۲ در زمینی به مساحت۱۰۵ متر مربع کلنگ زنی شد و در مدت یک سال و نیم و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان احداث و امروز افتتاح شد.
خانه بهداشت عشایری سارال، با پوشش جمعیتی بالغ بر ۵۲۵ نفر، روستاهای سارال سفلی، سارال علیا و قلات را تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار خواهد داد.
این طرح به عنوان سومین خانه بهداشت از مجموعه پنج طرح شهرستان نقده در سال جاری افتتاح شده است.