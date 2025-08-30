پخش زنده
«رجایی» و «رئیسی» دو رئیس جمهوری بودند که از بسیاری جهات همچون سادهزیستی، طرفدار محرومان و مردمی بودن ، در مسیر خدمت با هم شباهت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «شهید رجایی» به عنوان رئیس جمهور مردمی دهه ۶۰ ، با وجود امکانات محدود، تلاش کرد عدالت اجتماعی را گسترش دهد.
«شهید رئیسی» نیز در دوران ریاست جمهوری خود با سفرهای استانی، پیگیری معیشت مردم و مبارزه با فساد جایگاهی ویژه در دل مردم پیدا کرد.
مردم با یادآوری تلاشهای این دو خادم صدیق انقلاب، از خدمات صادقانه آنان در عرصههای عدالت، ساده زیستی و رسیدگی به مشکلات سخن میگویند و معتقدند یاد این گونه مردان همیشه زنده میماند.