معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در نشست با اعضای شورای معاونان دادگستری استان اصفهان درباره انتخاب افراد به منظور تصدی سمتهای مدیریتی و ستادی گفت: برای تصدی مدیریتها در ستاد، نگاه ما به سرمایههای استانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای سخنرانی در جمع اعضای شورای معاونین دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به وجود ۲۲ هزار شهید وطن در این استان گفت: اصفهان شهر شهیدان است و از اینرو از قداست ویژهای برخوردار است لذا باعث افتخار ماست که همکاران فاضل ما در این شهر تصدی امر قضا را برعهده دارند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ادامه بر لزوم رفع مسائل منابع انسانی استان اشاره کرد و گفت: مدیریت قضایی استان گامهای استانی را برداشته و لازم است گامهای ستادی نیز مکمل آن برداشته شود تا بتوانیم مسائل حوزه منابع انسانی در این استان را مرتفع سازیم.
وی با اشاره به ضرورت کار جهادی افزود: در حوزه منابع انسانی در سطح کشور با عنایت به محدودیتها در سطح کشور در حال حاضر با نیمی از ظرفیت در حال خدمترسانی هستیم و لازم است تلاش مضاعفی برای حل این مسئله صورت پذیرد.
معاون رییس قوه قضاییه هدف از سفرهای استانی را بررسی نیازها و راهکارهای رفع آن عنوان کرد و افزود: برای بررسی نیازها لازم میدانم که در استانها حضور میدانی داشته باشیم چرا که اینگونه بررسیها موثرتر است و بر همین اساس این سفر به عنوان اولین سفر استانی در سال جدید در دستور کار قرار گرفت.
این مقام عالی قضایی گفت: ما به مدیریت اقتضایی در سطح کشور اعتقاد داریم و معتقدیم که یک روش واحد برای مدیریت و رفع مشکلات همه استانها جوابگو نیست، لذا برنامه ریزیها باید با عنایت به شرایط و اقتضائات هر استان صورت پذیرد.
موحدی بر حضور نیروهای بومی در هر استان تاکید کرد و این مهم را یکی از ظرفیتهای تاثیرگذار برای برون رفت از مشکلات دانست.
در ادامه این نشست حجتالاسلام اسداله جعفری؛ رئیس کل دادگستری استان نیز با ارائه گزارشی به بررسی وضعیت نیروی انسانی استان در حوزه منابع انسانی پرداخت و ابراز امیدواری کرد: با اهتمام و عنایت ویژهای که ریاست معظم دستگاه و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دارند، مسائل و مشکلات دادگستری استان مرتفع خواهد شد.
حجتالاسلام جعفری افزود: با توجه به تلاشها، پیگیریها و حمایتهای رئیس محترم قوه قضاییه و معاونان وی، نویدبخش تقویت امید به رفع مشکلات در میان کارکنان گردیده است.