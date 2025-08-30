مجری طرح راه‌آهن شیراز – بوشهر گفت: این طرح به طول ۴۲۵ کیلومتر در ۱۸ قطعه با اعتبار اولیه ۱۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده و در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، تا پنج سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامی، مجری طرح راه‌آهن شیراز – بوشهر، با اشاره به آغاز این طرح از مرودشت و اتصال به خط شیراز – اصفهان افزود: مسیر این خط ریلی از شرق شیراز و شهرستان‌های کوار، فیروزآباد و فراشبند عبور می‌کند و در نهایت به بوشهر خواهد رسید.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی با دو هزار نیروی انسانی در این طرح مشغول به کار هستند و ساخت ۲۵ رشته تونل هر کدام به طول سه تا چهار کیلومتر در حال انجام است.

مجری طرح با بیان اینکه پیشرفت کلی این طرح در چهار ماه گذشته ۱۲ درصد بوده است، ادامه داد: برخی قطعات تاکنون به ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند.

وی، اتصال ریلی استان فارس به دریا و همچنین اتصال کریدور ریلی جنوب به شمال کشور را از مزایای این طرح ملی دانست و افزود: با بهره‌برداری از راه‌آهن شیراز – بوشهر، سالانه بیش از یک میلیون مسافر و بیش از سه میلیون تن بار از جنوب به شمال کشور جابه‌جا خواهد شد.