مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از تحقق بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد توسط ۱۳ دستگاه اجرایی استان در یک سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این دستگاهها بهعنوان نهادهای وصولکننده درآمد شناخته میشوند.
وی افزود: اداره کل امور مالیاتی بهعنوان اصلیترین دستگاه وصولکننده شناخته میشود و سایر دستگاهها شامل گمرک، نیروی انتظامی، ثبت اسناد، استانداری، اقتصاد و دارایی، استاندارد، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی نیز بر اساس تکالیف قانون بودجه پیشبینی درآمدی داشتهاند.
دبیر ستاد درآمد استان یزد با اشاره به درآمد مصوب دستگاههای اجرایی در قانون بودجه گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز تا کنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان توسط دستگاههای اجرایی استان وصول شده است.