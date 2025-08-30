به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این دستگاه‌ها به‌عنوان نهاد‌های وصول‌کننده درآمد شناخته می‌شوند.

وی افزود: اداره کل امور مالیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین دستگاه وصول‌کننده شناخته می‌شود و سایر دستگاه‌ها شامل گمرک، نیروی انتظامی، ثبت اسناد، استانداری، اقتصاد و دارایی، استاندارد، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی نیز بر اساس تکالیف قانون بودجه پیش‌بینی درآمدی داشته‌اند.

دبیر ستاد درآمد استان یزد با اشاره به درآمد مصوب دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز تا کنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی استان وصول شده است.