به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فریدون کشیتی گفت: پرونده گرانفروشی شرکت خودروساز به ارزش پنج میلیارد و 268 میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکی و با توجه به مدارک موجود در پرونده پیرامون افزایش قیمت از سوی شرکت اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه نمایندگی به مهر تخلف اول، شرکت متخلف را به پرداخت و 26 میلیارد و 340 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی گفت: شعبه همچنین شرکت را به پرداخت پنج میلیارد و 268 میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اعلام شکایت شاکی پیرامون اضافه دریافتی خارج از قرارداد خرید خودرو گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.