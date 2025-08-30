آزاده نظربلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود:با توجه به رونمایی تقریظ رهبر معظم انقلاب، از هفته آینده پویش‌هایی برای کتاب پاسیاد پسر خاک خواهیم داشت.

وی افزود:این پویش‌ها شامل مسابقه کتاب‌خوانی، نگارش جملات و برداشت‌های آزاد از کتاب و همچنین نقد و تفسیر خواهد بود.

نظر بلند گفت:تجربه مشابه در پویش کتاب روح‌الله با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد و حتی تمدید شد. قطعاً همین روند برای کتاب پاس‌یاد پسر خاک نیز ادامه خواهد داشت.

دبیرنهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه کتاب «پاس‌یاد پسر خاک» نخستین بار در دهه هشتاد منتشر شد و تاکنون به چاپ یازدهم رسیده است افزود: نسخه‌های این کتاب هم‌اکنون در بسیاری از کتابخانه‌های کشور موجود است.

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "پاسیاد پسر خاک"شب گذشته در قزوین رونمایی شد.

این کتاب زندگی و زمانه شهید حجت الاسلام علی اکبر ابوترابی فرد روایت می‌کند.