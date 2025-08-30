سارینا غفاری نماینده کشورمان در رقابت‌های سنگ‌نوردی جام آسیا، موفق به کسب نشان نقره ماده لید شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارینا غفاری در مرحله مقدماتی قابت‌های سنگ‌نوردی جام آسیا در قزاقستان در ماده سرطناب (لید) زنان با عملکردی درخشان به رده سوم دست یافت و راهی فینال شد. رقابت نهایی امروز شنبه هشتم شهریور ماه (روز دوم مسابقات) با حضور ورزشکارانی از ایران، ژاپن، قزاقستان و هنگ‌کنگ برگزار شد.

در پایان، نماینده ایران با نمایشی تحسین‌برانگیز پس از سنگ‌نورد ژاپنی در جایگاه دوم ایستاد و نشان نقره را به دست آورد. مقام سوم نیز به ورزشکار دیگری از ژاپن رسید.



همچنین رادین فروغی در ماده سرطناب (لید) مردان در جایگاه هفتم ایستاد و از کسب مدال بازماند.