بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر در آئین آغاز این طرح گفت: جاده کنونی «تنگ ارم- دهرود» جوابگوی ترافیک فعلی نیست، از این رو بهسازی ارتقای آن به جاده اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
فرزاد رستمی افزود: پیش از این ۱۴ کیلومتر از این محور تعریض و بهسازی شده بود و امروز ۳ کیلومتر دیگر این محور با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان اجرایی میشود.
وی اظهار کرد: تلاش داریم با تامین اعتبار موردنیاز، بهسازی ۴ کیلومتر باقی مانده این محور هم در سالجاری آغاز و همه مسیر «تنگ ارم- دهرود» به جاده اصلی تبدیل شود.
فرماندار دشتستان نیز گفت: ارتقای محور «تنگ ارم- دهرود» از مطالبههای اصلی مردم بخش ارم بوده که به همت راهداری در مسیر تکمیل قرار گرفته است.
احمد دشتی یادآور شد: راه به عنوان یکی از مهمترین مولفههای توسعه مورد توجه است و در همین راستا یک چهارم اعتبارات شهرستان به این حوزه اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: اکنون در سطح شهرستان طرحهای متعدد راهداری فعال است که با تکمیل آنها، شاهد ارتقای ایمنی تردد و رضایت اهالی شهرستان و سایر کاربران جادهای خواهیم بود.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دشتستان هم بیان کرد: در هفته دولت امسال ۲۰ طرح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری افتتاح یا آغاز شد.
سامان قلی پور افزود: بهره برداری از طرحهای تعریض و بهسازی محورهای «سعدآباد به جطوط»، «عطیبه»، فاز اول «سعدآباد و وحدتیه»، حذف پیچهای حادثه خیز برق در گردنه دالکی- کنارتخته، اصلاح ورودی «دهقاید» و شروع عملیات اجرایی بهسازی محور «تنگ ارم- دهرود» از شاخصترین طرحهای راهداری دشتستان در هفته دولت بود.