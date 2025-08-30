پخش زنده
معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی بیمه سلامت ایران از ارائه انسولین قلمی فقط با نشان دیابت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد الهامی گفت: هزینه انسولینهای قلمی منوط به ثبت نشان دیابت و تعریف دقیق نوع و میزان مصرف دارو در پرونده بیمار قابل پرداخت است.
وی افزود: مفاد راهنمای تجویز ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، شامل میزان واحد دارو به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار، مبنای عملکرد ادارات کل استانی قرار گرفته است.
الهامی تصریح کرد: تمامی انسولینهای قلمی طبق ضوابط، باید بارکد اصالت در سامانه رهیابی و ردگیری سازمان غذا و دارو (سامانه تیتیک) ثبت شود.
وی همچنین یادآور شد: بخشی از هزینههای سلامت بیمهشدگان مبتلا به دیابت علاوه بر پوشش بیمه پایه، از طریق صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج پرداخت خواهد شد.
بر اساس آمارها حدود ۶ میلیون نفر در ایران به دیابت مبتلا هستند و بیش از ۹ میلیون نفر در مرحله پیشدیابت قرار دارند. همچنین سالانه دستکم ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت دیابتیهای کشور افزوده میشود و حدود ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال کشور به این بیماری مبتلا هستند.