به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان سنجش آموزش کشور امروز رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را معرفی کرد.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، نوید کردلو داوطلب خدابنده ای از توابع استان زنجان در آزمون سراسری ۱۴۰۴ موفق شد رتبه پنجم کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی را کسب کند.

۱۱ هزار و ۵۶۰ دانش آموز استان در پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان در مرحله دوم آزمون سراسری امسال با هم رقابت کردند.