به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته،بیش از پنل و کارگاه تخصصی،آموزشی با حضور کارشناسان،محققان، استان دانشگاه ها وصاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

برخی از این پنل ها و کارگاههای عبارتند از: اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز،پنجره قوی توسعه، جمع‌بندی نمایشگاه و بررسی شقوق ۵ گانه صنعت،دری برای دیوار آتش،نقش مناطق آزاد در خلق مدل‌های نوآورانه کسب‌ وکار،آداب افزایش بادیان، نگاهی به فرصت‌های اقتصاد دریامحور و نقش لجستیک دریایی، پستچی در محراب، نقش شرکت ملی پست و شرکت‌های پستی در شکل‌گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال، دویدن بر لبه تیغ، ماموریت حساس مارکام در شرایط بحرانی جامعه،پوستی که در بازی نیست!، چرا هزینه قانون‌گذاری بد فقط برای مردم است؟، انسان صنعت آینده، مصائبی از جنس ارتباط، روندها و نقش روابط عمومی در بحران‌های سازمان، آی آدمها آموزش، منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی به دوش کشیدن بار جهان، جایگاه کلیدی بخش خصوصی در حمل‌ونقل بین‌المللی،راهی که به آزادی می‌رسد، نقش مناطق آزاد در توسعه کریدورها.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه ،زنجیره تامین پایدار ، هوشمند و چابک،نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت:این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالن های ۶،۷،۸-۹،10،27 و در فضایی بالغ بر ۹ هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده است.

وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخش های مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوری های پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاههای آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنل ها و نشست های تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیازهای فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویدادهای نوآورانه، آخرین نوآوری‌های این حوزه ها ارائه و برای رویدادها، فضاهای خاصی در یکی از سالن‌های اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمت‌های نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوری‌هایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شده اند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته ایران تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت 9 تا 16در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.