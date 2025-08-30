به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خسارت‌های جزئى ۹۸ و فرایند بازسازی تخریب‌های متوسط ٨٥٪ پیشرفت داشته است . بگفته معاون شهردار تهران، تمام بازسازی‌ها رایگان و در چارچوب الزامات صورت می گیرد.

در این حال، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امورمناطق اعلام کرد؛ سقف پرداخت نقدی خسارت به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و بالاتر از رقم کار به پیمانکار واگذار می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق به نقل از شهردار تهران افزود؛ علاوه بر افزایش سقف خسارات، بن خرید لوازم‌خانگی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان نیز به آسیب‌دیدگان ارائه می‌شود.

در جنگ ۱۲ روزه، حدود ۸ هزار واحد مسکونی در تهران دچار آسیب و شهرداری تهران در امر بازسازی و نوسازی وارد عمل شد..





