با عضویت سه هزار و ۷۸۹ نفر از هنرمندان و اصحاب رسانه آذربایجان‌غربی در صندوق اعتباری هنر و استان در رتبه چهارمی کشور در این حوزه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی چهارمین استان کشور در زمینه تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر است، گفت: اعضای فعال این صندوق یک‌هزار و ۸۸۳ نفر است که ۵۳ نفر در حال تمدید عضویت خود هستند.

علیرضا نوروزی افزود: ۲ هزار و ۱۹۶ نفر از اعضای صندوق اعتباری هنر، عضو بیمه تامین اجتماعی هستند که ۳۹۲ نفر از بیمه تکمیلی برخوردارند.

وی از صدور هنرکارت برای سه هزار و ۴۳۸ نفر در استان خبر داد و گفت: یک سوم هنرکارت‌ها و ۴۵ درصد بیمه شده‌ها در چهارسال اخیر صادر و انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با انتقاد از رویه عضویت در صندوق اعتباری هنر در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: افرادی که اصلا هنرمند نبوده و در هیچ رشته هنری فعالیت نداشته و همچنین از اصحاب رسانه هم نبودند با واسطه و غیر قانونی کارت هنر دریافت کرده بودند؛ درحالی که برخی هنرمندان از داشتن هنر کارت بی‌نصیب بودند.

وی افزود:با تشکیل شورایی متشکل از هنرمندان برجسته استان و پالایش صورت گرفته عضویت در صندوق اعتباری هنر به شکلی دیگر و با نظارت و بررسی شورای هنرمندان انجام شد و دیگر اجازه ورود افراد غیرهنرمند به صندوق اعتباری هنر داده نشد.

علیرصا نوروزی از تجلیل ۲۲ هنرمند عضو صندوق اعتباری هنر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این هنرمندان و خبرنگاران دارای نشان درجه یک هنری و همچنین بالای ۶۰ سال سن بودند که با توجه به پیشکسوت بودن آنها، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.