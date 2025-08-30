رئیس پلیس فتا استان مرکزی: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۶۰ درصد از جرائم ثبت‌ شده در فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ شاطری با اشاره به آمار جرائم سایبری گفت: ۴۰ درصد از این کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های جعلی فروش در سایت‌ها صورت گرفته و ۲۰ درصد دیگر مربوط به دریافت بیعانه از کاربران قبل از تحویل کالا یا خدمات است.

او با تأکید بر اهمیت هوشیاری کاربران فضای مجازی تصریح کرد: مال باختگان در صورت مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی باید حداکثر تا ۴۵ دقیقه بعد از وقوع کلاهبرداری، موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند تا روند رسیدگی سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی همچنین توصیه کرد: در صورت بروز چنین مشکلی، کاربران تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار دهند تا از دسترسی احتمالی مجرمان به اطلاعات شخصی ممانعت شود.

سرهنگ شاطری از مردم خواست تا با دقت و آگاهی بیشتر در فضای مجازی فعالیت و از اعتماد بی‌جا به آگهی‌ها و فروشندگان ناشناس اجتناب کنند.