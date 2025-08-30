سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان اعلام کرد: ثبت‌نام و انتخاب رشته در مقطع کارشناسی «بدون آزمون» و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از روز ۱۱ شهریورآغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، مریم بستان‌پیرا، اعلام کرد: ثبت‌نام و انتخاب رشته در مقطع کارشناسی «بدون آزمون» و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از روز ۱۱ شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام‌نور یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دولتی کشور است، افزود: داوطلبان می‌توانند با کمترین هزینه و در گسترده‌ترین شبکه آموزشی کشور تحصیل خود را آغاز کنند. دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته نیز همزمان با شروع فرآیند ثبت‌نام در سایت سنجش در دسترس خواهد بود.

دکتر بستان‌پیرا ادامه داد: دانشگاه پیام‌نور با ارائه وام‌های متنوع دانشجویی، شهریه اقساطی، تنوع رشته‌ها، امکان مهمان شدن در نزدیک‌ترین مرکز، انعطاف در شیوه‌های آموزشی (حضوری، نیمه‌حضوری و الکترونیکی) و همچنین بالاترین آمار قبولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آزمون‌های استخدامی، شرایطی مطمئن و آسان برای ادامه تحصیل فراهم کرده است.

وی افزود: پیام‌نور انتخابی هوشمندانه برای شاغلان، بانوان خانه‌دار و همه علاقه‌مندان به تحصیل در محیطی امن و انعطاف‌پذیر است.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان یادآور شد: متقاضیان ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در همان روزهای ابتدایی، نسبت به قطعی کردن انتخاب رشته اقدام کنند تا با آرامش خاطر مسیر آینده خود را رقم بزنند.