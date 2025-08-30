به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دولت مراسم بزرگداشت شهدای دولت شهیدان رجایی. باهنر و رئیسی با حضور اقاشار مختلف مردم و مسئولین در مسجد جامع پلدشت برگزار شد .

امام جمعه شهرستان پلدشت در این مراسم معنوی با اشاره به شخصیت شهیدان رجائی و باهنر و شهبد خدمت آیت الله رئیسی گفت: این بزرگواران با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه انقلابی خود خدمتگزاران صادق نظام و انقلاب و مردم بودند .

حجت الاسلام جمشیدی بر ادامه راه شهدای دولت و خدمت تاکید کرد و گفت: امروز مدیران و مسئولان باید این شهیدان را سر مشق خود قرار داده و با خدمت صادقانه و تلاش شبانه روزی در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.

این مراسم معنوی با مدیحه سرایی در مدح شهدای دولت به پایان رسید.