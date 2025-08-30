به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: در این مسابقات که با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی و فنی کادر وظیفه سپاه و ایجاد انگیزه برای یادگیری و توانمندسازی نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف فنی و حرفه‌ای برگزار شد، ۸۵ نفر از نیرو‌های وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان، فارس و چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

وی افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در ۱۷ رشته مهارتی شامل تعمیرکار خودرو‌های سبک، سرویس‌کار خودرو، تعمیرکار برق خودرو، نانوایی سنتی لواش، آشپزی سنتی، پیرایشگری مردانه، برنامه‌نویسی وب، برنامه‌نویسی معماری اتوکد، برنامه‌نویسی پایتون، نصب و تعمیر کولر، تعمیر آبگرمکن دیواری و پکیج، تعمیرات سخت‌افزار تلفن همراه، نصب و تعمیر دوربین‌های مداربسته، برقکاری ساختمان، خیاطی مردانه، عکاسی دیجیتال و درب و پنجره‌سازی با هم به رقابت پرداختند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد: مسابقات ملی مهارت نیروی مسلح یکی از برنامه‌های مؤثر برای ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی کادر وظیفه به شمار می‌رود و با ایجاد بستر رقابتی سالم، زمینه‌ساز توسعه مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری در نیرو‌های مسلح می‌شود و برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری مهارت ویژه سپاه پاسداران اعزام خواهند شد.