واحد صنعتی تولید انواع تریلر و بونکر با سرمایهگذاری ۵۶ میلیارد تومان در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این واحدصنعتی عصر امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی افتتاح شد.
واحدصنعتی با سرمایهگذاری ۵۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر در زمینه تولید انواع تریلر و بونکر به بهرهبرداری رسید.
همزمان با هفته دولت، سه طرح صنعتی با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان امروز در آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد و اجرای این طرحها علاوه بر توسعه فعالیتهای صنعتی استان، زمینه اشتغال پایدار برای صدها نفر از جوانان منطقه را فراهم میکند.