پخش زنده
امروز: -
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با هدف معرفی جامع خدمات بینالمللی و تخصصی خود، در هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی حضور مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی، خدمات متنوع خود از جمله صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودرو، امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، کلوپ ملی سافاری و سامانه ملی سفر با شماره ۰۹۶۲۹ را معرفی میکند.
همچنین به منظور تسهیل دسترسی علاقهمندان، در طول ایام برگزاری نمایشگاه ، خدمات صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی با اعتبار یک سال، کارتهای اشتراک امداد خودرو، دورههای آموزشی سافاری و اجاره خودرو در دبی با ۳۰ درصد تخفیف ویژه، در غرفه کانون به متقاضیان ارائه خواهد شد.
حضور کانون در این نمایشگاه، فرصتی برای آشنایی علاقهمندان سفر و گردشگری با آخرین خدمات و ظرفیتهای تخصصی در حوزه گردشگری، سفرهای جادهای و فعالیتهای ماجراجویانه به شمار میرود.
هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجوی از ۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود و غرفه کانون همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.