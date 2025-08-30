پخش زنده
با بهرهبرداری از ۱۰ طرح عمرانی، بهداشتی و درمانی در شهرستان فسا، خدمات سلامت و زیرساختهای شهری برای مردم توسعه یافت؛ اعتبار این طرحها بیش از ۵۷ میلیارد تومان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عزتالله جهانخواه، فرماندار ویژه فسا گفت: این طرحها شامل ایمنسازی و بهسازی ورودی شهر فسا و بلوار مرحوم دکتر دوگانی بود که با حضور نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
وی افزود: همچنین هشت طرح بهداشتی و درمانی با هدف توسعه زیرساختهای درمانی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت به بهرهبرداری رسید. از جمله این طرحها، ساختمان پایگاه سلامت شادروان حاج حسین جوهری با زیربنای ۲۰۰ متر مربع است که بیش از سه هزار نفر را زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار میدهد.
فرماندار فسا ادامه داد: در این برنامه، اتاق عمل بیمارستان فوق تخصصی امام حسین علیهالسلام به تجهیزات جدید تصویربرداری پزشکی مجهز شد و بخش VIP این بیمارستان با ظرفیت ۷ تخت به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: بهرهبرداری از ۹ واحد استادسرا، آزمایشگاه مرکزی آب آشامیدنی شهرستان، آزمایشگاه شیمی و درمانگاه خدمات بهداشت دهان و دندان از دیگر طرحهای افتتاحشده در شهرستان فسا بود.