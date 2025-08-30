به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افتتاح، بهسازی و آسفالت کوچه‌ها و معابر ۱۳ روستای شهرستان پاسارگاد با مساحت ۷۶ هزار مترمربع و اعتباری معادل ۶۰ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان انجام شد و به نمایندگی از این روستاها، طرح در روستای همت‌آباد به بهره‌برداری رسید.

این اقدامات بخشی از ۱۴ طرح عمرانی شهرستان پاسارگاد است که هم‌زمان با هفته دولت افتتاح شده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده و با هدف بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم اجرا شده است.