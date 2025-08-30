پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت، یک هزار و ۴۰ طرح دهیاری خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز در مراسم بهره برداری از این طرحها که به صورت متمرکز در روستایام الطمیر این شهرستان برگزار شد، این طرحها در بخشهای بهداشت محیط و مدیریت پسماند، طرحهای حفاظتی و دیوار حایل، احداث پل و آبنما و کانال، آسفالت معابر، اماکن ورزشی، بهسازی معابر، بوستان پارک و فضای سبز، پیاده رو سازی، جوی و جدول، خرید ماشین آلات، روشنایی معابرو ساختمان اداری با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت به بهره برداری رسید.
شهاب صدیقی افزود: ۴۷ طرح از این طرحهای عمرانی دهیاریهای استان در روستاهای بخشهای مرکزی، اسماعیلیه و غیزانیه شهرستان اهواز با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده در روستاهای دارای دهیاری اجرا شده است. به همین میزان طرحهایی در دست اقدام است که در آینده افتتاح و به بهره برداری میرسند.