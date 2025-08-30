دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان سفر به تهران با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان که به منظور دیدار با مقامات ایران به تهران سفر کرده است در جریان این سفر با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

گریگوریان پیش از دیدار با وزیر امور خارجه با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح دیدار کرده بود.

مقامات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در این دیدار‌ها مهمترین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

حضور آمریکا در ارمنستان به منظور احداث جاده متصل کننده دو بخش جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین موضوعات در دیدار‌های اخیر مقامات دو کشور بوده است.

رئیس جمهور در دیدار با دبیر شورای امنیت ارمنستان به اشاره به اینکه نگرانی‌های ایران در خصوص تحولات اخیر منطقه قفقاز، به‌ویژه موضوع حضور نیرو‌های بیگانه در این حوزه حساس، در پرتو توضیحات و اطمینان‌بخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است، گفت: باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که هیچ قدرت خارجی نتواند خللی در روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایجاد کند.