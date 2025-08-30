عامل تصادف عمدی با عابران در منطقه سی‌سنگان نوشهر که موجب مرگ یک نفر و کما رفتن مجروح دیگر شد، با تغییر عنوان اتهامی به قتل عمد بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر گفت: عامل تصادف عمدی با ۳ عابر پیاده در نوشهر با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شد.

مهدی عبدالله پور در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش از سوی پاسگاه انتظامی منطقه سی سنگان مبنی بر برخورد عمدی یک دستگاه خودروی پراید با ۳ خانم و ایراد جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی، متهم با صدور دستور قضایی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

دادستان نوشهر افزود: مشارالیه پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه تا مشخص شدن وضعیت مجروحان به زندان نوشهر اعزام شد.

عبدالله پور با بیان اینکه دستورات قضایی لازم در راستای تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده به پلیس آگاهی صادر شده است، خاطرنشان کرد: در گزارش تکمیلی پلیس، یکی از مجروحان وفات یافته و مجروح دیگر در وضعیت کما قرار دارد.

دادستان نوشهر تاکید کرد: دستورات قضایی از سوی بازپرس پرونده به زندان شهرستان با تغییر عنوان اتهامی به قتل عمدی و تشدید قرار تامین به بازداشت موقت صادر شده است.

عبدالله پور افزود: تحقیقات تکمیلی در خصوص کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.