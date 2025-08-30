به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طرح گازرسانی به ۶ روستای ریگون، ده‌کهنه، بردزرد، دولت‌آباد، بن‌رود و اسدآباد شهرستان سپیدان به مناسبت هفته دولت و با حضور مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و اهالی منطقه به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح که شامل ۲۶ کیلومتر شبکه‌گذاری و نصب انشعاب است، افزون بر ۳۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

دریافتی : سجاد قیصری