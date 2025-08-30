مدیرکل گمرک استان یزد: در یکسال گذشته برای ۱۲ کارگزار گمرکی در گمرک یزد پرونده تشکیل شده و میزان صادرات آنان در این مدت به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد قاسمپور گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون پرونده ۱۲ کارگزار گمرکی برای صدور کارت در این اداره کل تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کارگزاران گمرکی با اشرافی که بر فعالیت‌های گمرکی دارند به عنوان پلی بین ذینفعان و گمرک ایفای نقش می‌کنند، افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون ۷۱۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار طی تعامل کارگزاران از گمرک یزد به خارج کشور صادر شده است.

مدیرکل گمرک استان با اشاره به اینکه تعامل و همکاری گمرک و کارگزاران گمرکی سبب تسهیل تجارت می‌شود، خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته ۱۷ کارگزار فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را در گمرک یزد بر عهده داشته‌اند.

قاسم پور ادامه داد: کارگزار گمرکی بر اساس مادۀ ۱۲۸ قانون امور گمرکی، شخصی است که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام می‌دهد.