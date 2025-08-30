فروش ۳۵ میلیارد تومانی اموال تمليکی در لرستان
مدیرکل فروش اموال تملیکی لرستان از فروش ۳۵ میلیارد تومانی اموال تملیکی در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی لرستان گفت: پنج ماهه ی اول سالجاری، فروش اولیه کالاها ۳۵ میلیارد تومان بود و ۱۳۵ پرونده ی استرداد کالا با ۳۵ میلیارد تومان کالاهای استردادی بوده است.
علی سبزوار با اشاره به ورود ۴۵۳ پرونده جدید به این اداره در سال جاری، گفت: بزای تعیین تکلیف کالاهای تملیکی، از روشهای مختلفی همچون مزایده عمومی، حراج خردهفروشی و استرداد کالا است.
سبزوار با اشاره به کالاهای واگذاری به دستگاههای اجرایی گفت:میراث فرهنگی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دستگاههای اجرایی هستند و ارزش این کالاها نزدیک به ۵ تا ۶ میلیارد تومان بوده است.