۳۵ میلیارد تومان کالاهای استردادی بوده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی لرستان گفت: پنج ماهه ی اول سالجاری، فروش اولیه کالا‌ها ۳۵ میلیارد تومان بود و ۱۳۵ پرونده ی استرداد کالا با

علی سبزوار با اشاره به ورود ۴۵۳ پرونده جدید به این اداره در سال جاری، گفت: بزای تعیین تکلیف کالا‌های تملیکی، از روش‌های مختلفی همچون مزایده عمومی، حراج خرده‌فروشی و استرداد کالا است.

سبزوار با اشاره به کالاهای واگذاری به دستگاه‌های اجرایی گفت:میراث فرهنگی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دستگاههای اجرایی هستند و ارزش این کالا‌ها نزدیک به ۵ تا ۶ میلیارد تومان بوده است.



