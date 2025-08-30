پخش زنده
بیش از دو میلیون مسافر امسال از پایانههای مرزی آذربایجانغربی تردد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در پنجماهه نخست امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی آذربایجانغربی تردد داشتهاند.
ارسلان شکری افزود: از مجموع مسافران تردد کرده از پایانه ها، بیش از یک میلیون نفر وارد کشور شدهاند و پایانه مرزی رازی خوی با ثبت ۷۰۹ هزار تردد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
شکری اظهارکرد: در این مدت، پنج هزار و ۷۷ دستگاه ناوگان مسافربری اقدام به جابهجایی مسافران از پایانههای مرزی استان کردهاند که بیشترین آمار مربوط به پایانه مرزی تمرچین با دو هزار و ۱۸۹ دستگاه بوده است.
وی گفت: همچنین ۱۶۹ هزار و ۶۹۱ دستگاه ناوگان باری از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که بیشترین آن مربوط به پایانه مرزی بازرگان با حدود ۸۰ هزار دستگاه است.
شکری افزود: در بخش ترانزیت، حدود ۴۰ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانهها عبور کرده است که شامل ۲۱ هزار و ۶۱۳ دستگاه ترانزیت ورودی و بیش از ۱۸ هزار دستگاه ترانزیت خروجی میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: آذربایجانغربی با مرزهای رسمی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور است که توسعه زیرساختهای مرزی میتواند به افزایش ظرفیت حمل و نقل و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.