همزمان با آخرین روز از هفته دولت، سه طرح پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۷۰هزار قطعه در کوهسرخ به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آخرین روز از هفته دولت سه طرح پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۷۰هزار قطعه در روستای خضربیگ با سرمایه‌گذاری۸۰میلیارد ریالی با حضور مقامات استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهسرخ در مراسم افتتاحیه این طرح ها گفت: این واحدهای پرورش مرغ گوشتی با سرمایه‌گذاری۸میلیارد تومانی راه اندازی شده است و با افتتاح این واحدهای تولیدی برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۳۰نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

حجت صفرنژاد افزود:با افتتاح این واحد‌ها ظرفیت تولیدی شهرستان از ۲۸۰هزارقطعه به ۳۵۰هزار قطعه افزایش می‌یابد.

وی گفت: با تلاش مرغداران، پیگیری صورت گرفته و همکاری مراجع ذیربط ۵واحد دیگر در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ظرفیت تولیدی واحد‌های مرغ گوشتی در شهرستان کوهسرخ به ۵۰۰هزارقطعه افزایش یابد.