شهرستان مهریز در زمینه سنددار کردن املاک روستایی، رتبه اول را در استان یزد بدست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهریز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: مهمترین مأموریت بنیاد مسکن در سالهای اخیر، اجرای نهضت ملی مسکن و ساماندهی و توسعه خدمات روستایی بوده است.
وی با اشاره به واگذاری اراضی فاز یک و دو نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاکنون ۵ هزار و ۱۶۵ نفر در این طرح ثبتنام کرده که از این تعداد، هزار و ۶۸۵ نفر تأیید نهایی و افتتاح حساب کردهاند و ۹۰۳ نفر نیز در انتظار افتتاح حساب هستند.
وی تأکید کرد: طبق قانون، متقاضیان سه ماه پس از واگذاری فرصت دارند ساختوساز را آغاز کنند. رسانهها باید در فرهنگسازی و ترغیب مردم به ساخت نقشآفرینی کنند.
به گفته رئیس بنیاد مسکن مهریز، دولت برای هر واحد مسکونی، ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و زمین اجاره ۹۹ ساله در نظر گرفته و متقاضیان نیز باید ۱۰۰ میلیون تومان آورده اولیه پرداخت کنند.
وی به تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و سود ۵ درصدی به روستاییان واجد شرایط پرداخت میشود. همچنین در پی بارندگیهای سال گذشته، ۳۰ فقره تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی به منازل آسیبدیده تخصیص یافت.
رفیعیان با اشاره به طرح سنددار کردن املاک روستایی خاطرنشان ساخت: مهریز سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر استان در این حوزه شد.
وی از آغاز ساخت ۷۸ واحد مسکن شهری پس از چند سال توقف خبر داد و افزود: این طرح در بلوار آزادگان مهریز در حال اجراست و تاکنون به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
رئیس بنیاد مسکن مهریز تصریح کرد: احداث ۳۰ واحد مسکن محرومان ویژه خانوادههای دارای دو معلول نیز در دست اجراست که تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۵۰ هزار متر مربع آسفالت و بهسازی در روستاهای مختلف شهرستان انجام شد و بیش از ۱۶۵ هکتار زمین در روستاها برای ساخت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تملک شده است.
رفیعیان بیان داشت: دو پارک روستایی بزرگ در روستاهای بهادران و منشاد در حال ساخت است که تاکنون به حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیدهاند.