در جریان سفر یک روزه معاون وزیر بهداشت به مازندران، علاوه بر افتتاح مرکز اوتیسم، خوابگاه متأهلان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرکز دولتی اوتیسم مازندران امروز در قالب طرح توسعه‌ای بیمارستان زارع ساری با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس افتتاح شد.

دکتر رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم گفت: مرکز اوتیسم بیمارستان زارع تنها مرکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات به بیماران اوتیسم در استان است که خدماتی همچون کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانپزشکی کودکان در آن ارائه می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور افزود: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پرستاری در دو سال اخیر و تدوین بسته‌های حمایتی برای این گروه در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل «پرستاری در منزل» و پیگیری پوشش بیمه‌ای این خدمات تصریح کرد: هدف از این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و دسترسی همگانی به خدمات سلامت در کشور است.

در ادامه سفر یک روزه معاون وزیر بهداشت به مازندران، خوابگاه متأهلان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ۲۴ واحد افتتاح شد.

دیوارگر گزارش می دهد