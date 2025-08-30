به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید سلیمی گفت: هدف از برگزاری این رویداد معرفی اساتید و هنرمندان بازار هنر شیراز واقع در محله‌ سنگ سیاه است که در این بازار بیش از ۵۰ غرفه‌ دائم انواع هنر و صنایع دستی را ارائه می‌دهند.

سرپرست معاونت صنایع دستی فارس افزود: این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا علاقه‌مندان با آثار متنوعی از صنایع دستی استان فارس آشنا شوند. در این رویداد هنری، مجموعه‌ای از هنرهای سنتی شامل خاتم‌کاری، دست‌بافت‌های داری، خراطی چوب، هم‌جوشی شیشه و دیگر هنرهای اصیل به نمایش گذاشته شود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت حفظ و ترویج صنایع دستی گفت : صنایع دستی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی ماست، بلکه نقش مهمی در توسعه گردشگری و اشتغالزایی دارد.

سلیمی افزود:‌ امیدواریم برپایی این نمایشگاه‌ها بتواند به هنرمندان کمک کند تا آثار خود را بهتر معرفی و عرضه کنند.

برپایی این نمایشگاه در فضای تاریخی حافظیه، جلوه ویژه‌ای به این رویداد بخشیده و بازدیدکنندگان را به سفری هنری و فرهنگی در دل تاریخ دعوت کرده است.