در آستانه سال تحصیلی جدید، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، روند آماده سازی و تجهیز مدارس «امام خمینی» کوی خضر و «شهید خضریان» کوی قلیانی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباسی صوفی در این بازدید با اشاره به مشکلات مدارس در زمینه‌های فرسوده بودن و تجهیزات، گفت: برای تامین منابع مورد نیاز تعمیر و تجهیز مدارس پیگیر هستیم.

او تصریح کرد: پیگیر افزایش حقوق معلمان و خدمتگزاران مدارس هم هستیم.

فرشید ماهوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ همدان هم گفت: امسال ۱۵ طرح آموزشی در این ناحیه با مشارکت خیران و مردم در حال اجراست.