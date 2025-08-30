به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مراسم بهره برداری از این طرح ها در روستای زبرکن، مجتمع آبرسانی گوارشک و گجوان از بخش مرکزی مشهد با ۲۹ میلیاردو هفتصد میلیون تومان و باحضور نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و همچنین فرماندار شهرستان مشهد برگزار شد

حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات شرکت آبفای مشهد در تامین آب شرب کلانشهر مشهد و روستا‌های این شهرستان در شرایط تنش آبی تابستان اظهارداشت: با توجه به کاهش شدید منابع آبی باید ضمن حفظ و نگهداری از منابع ذخیره آب و همچنین شبکه‌های آبرسانی، آب باکیفیت در اختیار شهروندان بخصوص مناطق محروم قرارگیرد.

وی افزود: با برنامه ریزی مناسب و حمایت‌های لازم، باید شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز بخصوص باغ ویلا‌ها در دستورکار قرارگیرد.

حسینی فرماندار مشهد نیز بیان کرد: باتوجه به وضعیت بحرانی آب در شهرستان مشهد، برنامه ریزی‌های خوبی برای تامین صورت گرفته است و فرمانداری حمایت‌های لازم را برای پیشبرد این برنامه‌ها انجام خواهد داد.

مدیریت آب و فاضلاب منطقه پنج (حوزه روستایی) مشهدنیز گفت: در روستای زبر کن طرح حفر و تجهیز یک حلقه چاه به همراه استاندارد سازی ۷۰۰ اشتراک با ۶۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید که با این اقدام، هزار و ۱۰۰ نفر از اهالی این روستا از آب شرب پایدار و باکیفیت بهره‌مند می‌شوند.

رضا عبدالله نژاد افزود: در مجتمع روستایی گوارشک و گجوان نیز حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال، اجرای خط انتقال به طول ۲۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال و ساخت مخزن ذخیره آب با حجم ۵۰۰ متر مکعب با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد ریال صورت گرفته است.