استاندارگیلان گفت: پژوهش در گیلان باید به حل مسائل اساسی استان منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق شناس با تأکید بر لزوم تمرکز اعتبارات پژوهشی بر موضوعات اولویتدار گفت: منابع پژوهش و فناوری باید در چند مسأله کلیدی از جمله مدیریت منابع مشترک دریایی، حل معضل آلودگی تالاب انزلی و ارتقای فرآوری محصولات کشاورزی بهکار گرفته شود تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد.
وی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در سالن شهید انصاری استانداری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از اعتبارات این حوزه افزود: منابع مالی محدودی که در حوزه پژوهش و فناوری اختصاص داده میشود، نباید میان صدها موضوع پخش و بیاثر شود، بلکه باید در چند مسأله اساسی متمرکز شده تا خروجی ملموس و کاربردی برای استان داشته باشد.
استاندار گیلان گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تاکنون ۶ موضوع پژوهشی را تدوین کرده؛ اما اگر لازم باشد میتوان این تعداد را به دو یا سه مورد اساسی کاهش داد تا نتایج کاربردی و مؤثر آن در توسعه استان مشاهده شود.
همچنین در این کارگروه هر یک اعضای جلسه، به ارائه موضوعات جاری مهم حوزه فعالیت خود پرداختند و عمدهترین موضوعات اصلی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.