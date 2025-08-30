به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق شناس با تأکید بر لزوم تمرکز اعتبارات پژوهشی بر موضوعات اولویت‌دار گفت: منابع پژوهش و فناوری باید در چند مسأله کلیدی از جمله مدیریت منابع مشترک دریایی، حل معضل آلودگی تالاب انزلی و ارتقای فرآوری محصولات کشاورزی به‌کار گرفته شود تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد.

وی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در سالن شهید انصاری استانداری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از اعتبارات این حوزه افزود: منابع مالی محدودی که در حوزه پژوهش و فناوری اختصاص داده می‌شود، نباید میان صد‌ها موضوع پخش و بی‌اثر شود، بلکه باید در چند مسأله اساسی متمرکز شده تا خروجی ملموس و کاربردی برای استان داشته باشد.

استاندار گیلان گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تاکنون ۶ موضوع پژوهشی را تدوین کرده؛ اما اگر لازم باشد می‌توان این تعداد را به دو یا سه مورد اساسی کاهش داد تا نتایج کاربردی و مؤثر آن در توسعه استان مشاهده شود.

همچنین در این کارگروه هر یک اعضای جلسه، به ارائه موضوعات جاری مهم حوزه فعالیت خود پرداختند و عمده‌ترین موضوعات اصلی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.