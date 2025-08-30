پخش زنده
امروز: -
در آخرین روز ازهفته دولت ۲۰ طرح عمرانی –خدماتی در شاهین دژ افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور کرمی معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی، حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ومسئولین ۲۰ طرح افتتاح و کلنگ زنی در شاهین دژ شد.
بطورهمزمان بهره برداری از ۱۴ طرح عمرانی در بخش آب و خاک با پوشش ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شاهین دژ آغاز شد.
این طرحها شامل پوشش سنگی کانال انتقال آب، خطوط انتقال آب با لوله، مرمت و بازسازی قنوات، تجهیز ایستگاه پمپاژ هاچه سو، اجرای سیستمهای نوین آبیاری خرده مالکی و تجمیعی ۴۵۰ بهره بردار و با اعتبار ۶۹ میلیارد ریال اجرا شده است.
در ادامه مدرسه ۹ کلاسه شهید دوستی شهر محمودآباد که در زمینی به مساحت ۱۲۷۵ مترمربع و با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال ساخته شده است به بهره برداری رسید.
کارخانه بسته بندی رب گوجه فرنگی با اشتغالزایی ۳۰ نفر، تولید سالانه ۱۸ هزارتن و اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر طرح افتتاحی بود.
راه ارتباطی روستای قازانلو به حاجی آباد به طول ۹ کیلومتر با پوشش ۵ روستا با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان - پایگاه فوریتهای پزشکی جادهای سانجود در سه راه صفاخانه بازیر بنای ۱۵۰ متر و اعتبار ۴۷ میلیارد ریال و جایگاه سوخت
با مساحت ۲۳۴۵ مترمربع با اشتغال ۳۵ نفر و ۳۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر طرحهای افتتاحی امروز بودند.
همچنین عملیات اجرایی مرحله دوم کارخانه تصفیه شکر در زمینی بمساحت ۱۸ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال به آغاز شد.